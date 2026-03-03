Cesena, refurtiva cerca legittimo proprietario

Refurtiva cerca legittimo proprietario

Nel corso di un’attività di Polizia Giudiziaria – svolta dai carabinieri della Compagnia di Cesena e che, il 29 gennaio 2026, aveva portato all’arresto di un 24enne italiano (presunto autore di svariati furti su auto in sosta e plurime ricettazioni di veicoli rubati), in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare precedentemente emessa dal Tribunale di Forlì Cesena – sono stati rinvenuti e sequestrati preziosi di provenienza illecita.