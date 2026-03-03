“Donne e cinema”: la rassegna per celebrare l’8 marzo

Il Comune di Cesenatico – in collaborazione con Sputnik Cinematografica APS – organizza una rassegna di film per celebrare l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.
“Donne e cinema”:
- giovedì 26 marzo con “Il Colore viola”
- lunedì 30 marzo con “Bombshell”.
Le proiezioni si terranno tutte alle 20.30 al Cinema Rex presso il Palazzo del Turismo e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
La rassegna è dedicata dalle lotte e alle conquiste femminili, un’occasione per riflettere insieme attraverso la settima arte.