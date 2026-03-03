Scuola, “finanziamenti insufficienti che penalizzano i più fragili”

La delibera di impugnazione

La delibera con cui si impugna la legge, approvata nel corso dell’ultima seduta della Giunta guidata dal presidente Michele de Pascale, sottolinea in particolare la carenza di analisi degli oneri finanziari a carico degli enti territoriali e, di conseguenza, della sostenibilità dei bilanci locali. Nel 2025 i Comuni hanno sostenuto una spesa di 134 milioni di euro a copertura dell’87% del fabbisogno per garantire i diritti delle persone con disabilità previsti dai Lep. Il ricorso evidenzia l’assenza di coperture statali dirette per i Lep e l’esiguità degli stanziamenti previsti per il biennio di transizione 2026-2027, oltre che per l’entrata in vigore nel 2028. Inoltre, non si tiene conto degli effettivi costi del servizio e delle ore mediamente assegnate in base ai Pei (Piano educativo individualizzato), anche in considerazione della caratterizzazione di tale funzione quale diritto incomprimibile e strumentale all’istruzione. Insomma, senza i fondi regionali e dei Comuni bambini e bambine con disabilità rischiano di non frequentare le scuole, pur di fronte a servizi, i Lep, che dovrebbero essere garantiti dallo Stato.