Abbandono rifiuti in A14: denunciato 68enne a Cesena

Abbandono illecito di rifiuti in A14: denunciato un uomo di 68 anni
Prosegue l’attività di contrasto ai reati ambientali lungo le arterie autostradali della Romagna. Durante un consueto servizio di vigilanza, gli agenti della Polizia Stradale hanno sventato un tentativo di smaltimento illegale di materiali potenzialmente inquinanti.
L’intervento della Sottosezione di Forlì tra Cesena Nord e Cesena
Nella serata di ieri, martedì una pattuglia della Sottosezione di Forlì ha notato un furgone fermo in una piazzola di sosta lungo l’autostrada A/14, nel tratto compreso tra gli svincoli di Cesena Nord e Cesena.
Gli agenti hanno sorpreso un uomo di 68 anni, residente a Cesena, mentre era intento ad abbandonare del materiale sia ai piedi del bidone dei rifiuti, sia nella scarpata adiacente alla carreggiata.
I materiali sequestrati: rifiuti derivanti da attività edilizia
L’intervento immediato dei poliziotti ha permesso di interrompere la condotta illecita. All’interno del carico disperso nell’ambiente sono stati rinvenuti materiali verosimilmente derivanti da lavori edilizi, tra cui:
tre pannelli di truciolato;
secchi di vernice vuoti;
un grosso sacco nero contenente calcinacci, plastica, legno e carta vetrata.
Questi materiali, classificati come rifiuti speciali, richiedono procedure di smaltimento rigorose presso centri autorizzati per evitare la contaminazione del suolo e danni all’ecosistema.
Sanzioni e provvedimenti: sequestro del mezzo e ritiro della patente
Le conseguenze per il 68enne sono state immediate e severe. Oltre alla denuncia per reati ambientali, l’uomo ha subito: il sequestro del furgone utilizzato per il trasporto; il ritiro della patente di guida; l’obbligo di smaltire regolarmente i rifiuti e presentare la documentazione comprovante il corretto conferimento alla Sottosezione di Forlì.
I rifiuti sono stati prontamente rimossi dalla piazzola, ripristinando il decoro e la sicurezza dell’area autostradale.