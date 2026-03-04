Abbandono rifiuti in A14: denunciato 68enne a Cesena

Abbandono illecito di rifiuti in A14: denunciato un uomo di 68 anni

Prosegue l’attività di contrasto ai reati ambientali lungo le arterie autostradali della Romagna. Durante un consueto servizio di vigilanza, gli agenti della Polizia Stradale hanno sventato un tentativo di smaltimento illegale di materiali potenzialmente inquinanti.

L’intervento della Sottosezione di Forlì tra Cesena Nord e Cesena

Nella serata di ieri, martedì una pattuglia della Sottosezione di Forlì ha notato un furgone fermo in una piazzola di sosta lungo l’autostrada A/14, nel tratto compreso tra gli svincoli di Cesena Nord e Cesena.

Gli agenti hanno sorpreso un uomo di 68 anni, residente a Cesena, mentre era intento ad abbandonare del materiale sia ai piedi del bidone dei rifiuti, sia nella scarpata adiacente alla carreggiata.