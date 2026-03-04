Bagnini, a Cesenatico elezioni anticipate in cooperativa

“È un momento estremamente delicato — afferma Simone Battistoni — in cui dobbiamo restare uniti e avere una visione strategica chiara. Come categoria ci adegueremo ai bandi, pur non ritenendoli giusti: nessun altro Paese europeo li ha svolti in modo totalitario e con l’effetto di far scomparire tante aziende, come sta accadendo in Italia. Siamo inoltre in attesa di risposte sugli indennizzi per gli attuali titolari delle concessioni e sulle regole che disciplineranno la partecipazione alle gare”.

L’attuale direttivo è composto dal presidente Simone Battistoni (Bagno Milano), dalla vicepresidente Ilaria Meneghello (stabilimenti Adua, Ariston e Cesena, riuniti sotto il nome Fafin) e dai consiglieri Fabio Bandieri (Bagno Belvedere di Ponente), Claudio Novello (Bagno Riviera), Elisa Saporetti (Bagno Arlecchino), Martino Braghittoni (Bagno Vega), Guerrino Gasperoni (Bagno Piera di Valverde), Riccardo Vincenzi (Bagno Selene di Valverde), Franco Mazzotti (Bagno Pinguino di Ponente) e Marco Zanuccoli (Bagno Oriano). Ogni socio può candidarsi a consigliere; i dieci eletti nomineranno poi presidente, vicepresidente e segretario.

La cooperativa ha infine ribadito la linea già approvata lo scorso anno: nessun associato potrà tentare di acquisire, tramite i bandi, la concessione di un altro socio. L’assemblea aveva infatti votato all’unanimità una modifica statutaria pensata per scongiurare fenomeni di “cannibalismo” interno. In sostanza, qualora venissero pubblicate gare per le evidenze pubbliche previste dalla Bolkestein, nessun concessionario di Cesenatico potrà concorrere per lo stabilimento di un vicino o di un associato.

Se la regola venisse violata, il socio trasgressore sarebbe espulso automaticamente e non potrebbe più iscriversi alla cooperativa: resterebbe quindi privo di diversi servizi, dalla gestione contabile alla tutela sindacale, fino all’organizzazione del servizio di salvataggio — che dovrebbe gestire in autonomia, assumendo e formando personale con costi maggiori — oltre ad altri supporti operativi. L’obiettivo è evitare quanto già accaduto in provincia di Venezia, nel Comune di Jesolo, e prevenire dinamiche simili anche in altre località balneari.