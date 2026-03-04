“Mi hanno avvelenato il cane, state attenti a esche sospette”

Salvata dal veterinario

La descrizione della vittima prosegue con maggiori dettagli. Spoiler, per fortuna la cagnolina è stata salvata.

“Lei vive in casa ma durante il giorno sta anche in giardino, e non esce, se non con noi, quindi si presume le sia stata buttata un’esca avvelenata.

È stata malissimo con vomito, tremori, tachicardia e convulsioni, ma grazie al dottor Benvenuti si è salvata”.

Il messaggio per tutti

“Raccomando a tutti gli abitanti di Borella di fare molta attenzione ai bocconi che potrebbero essere stati lanciati nei vostri giardini. Noi abbiamo già fatto denuncia al centro veleni”.

Resto l’interrogativo. Chi e perché può macchiarsi di un crimine del genere?