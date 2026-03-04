“Mi hanno avvelenato il cane, state attenti a esche sospette”

“Mi hanno avvelenato il cane”
L’allarme è lanciato sui social: “Questa mattina in via Cantalupo è stato avvelenato il mio cane”. È la strada più veloce per lanciare un messaggio e mettere in guardia chiunque. Visto che una richiesta per far attenzione a ciò che potrebbe accadere al proprio animale domestico non può che far bene, rilanciamo l’sos.
Salvata dal veterinario
La descrizione della vittima prosegue con maggiori dettagli. Spoiler, per fortuna la cagnolina è stata salvata.
“Lei vive in casa ma durante il giorno sta anche in giardino, e non esce, se non con noi, quindi si presume le sia stata buttata un’esca avvelenata.
È stata malissimo con vomito, tremori, tachicardia e convulsioni, ma grazie al dottor Benvenuti si è salvata”.
Il messaggio per tutti
“Raccomando a tutti gli abitanti di Borella di fare molta attenzione ai bocconi che potrebbero essere stati lanciati nei vostri giardini. Noi abbiamo già fatto denuncia al centro veleni”.
Resto l’interrogativo. Chi e perché può macchiarsi di un crimine del genere?