Giornata mondiale contro l’obesità: dati e iniziative in Regione

Il sistema di sorveglianza “Passi”: i dati

Secondo il sistema di sorveglianza “Passi” 2022-2024, promosso dal ministero della Salute e attivo a livello nazionale e regionale, in Emilia-Romagna l’eccesso di peso riguarda infatti il 42% delle persone tra i 18 e i 69 anni, quasi un milione e 257 mila cittadini. Un dato stabile da dieci anni: il 31% degli adulti è in sovrappeso (circa 928 mila persone) e l’11% presenta obesità (quasi 329 mila).

Tra gli over 64, il 53% – oltre 591 mila persone – è in eccesso di peso secondo i dati “Passi d’Argento” 2022-2024, anche se il trend è in miglioramento (-5% rispetto a dieci anni fa). Tra i più giovani, il 25,7% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso o presenta obesità (indagine “Okkio alla Salute” 2023), dato in calo rispetto al 2014, mentre nella fascia 11-17 anni la quota è del 17,1% (Hbsc 2022). A incidere sono spesso sedentarietà e troppo tempo trascorso davanti agli schermi.