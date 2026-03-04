Museo della Marineria, “Le Rocche di Romagna e le sue donne”

Bio: Silvia Togni

Nata a Ravenna nel 1976, è interprete e traduttrice di formazione. Svolge l’attività di insegnante e guida turistica dal 2000 nelle lingue straniere francese, inglese, portoghese, russo e spagnolo. Dal 2012 ad oggi ha pubblicato due libri illustrati per ragazzi e due per adulti. Il primo intitolato “Il Cammino delle Pigne” (2016) mentre il secondo riguarda le traduzioni in dialetto romagnolo della Divina Commedia “Dante, fata cumégia” (2021). Collabora con l’Istituto Friedrich Schurr scrivendo per il periodico “La Ludla” e altre riviste di cultura locale.