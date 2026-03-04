Museo della Marineria, “Le Rocche di Romagna e le sue donne”

L’incontro
L’Università per gli adulti organizza presso il Museo della Marineria, per il 5 marzo alle ore 16:00 un incontro dal titolo “Le Rocche di Romagna e le sue donne”.
La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico e con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.
Se è vero che la Romagna ha le rocche, mentre l’Emilia ha i castelli, è altresì vero che la storia di ogni rocca romagnola veda come protagonista una donna. Dal Medioevo al Rinascimento, tante figure femminili hanno influenzato il corso degli eventi: da Aldruda Frangipane a Cia degli Ubaldini, da Caterina Sforza a Diamante Torelli, ognuna a modo proprio ha saputo lasciare una traccia indelebile del suo passaggio in terra di Romagna.
Bio: Silvia Togni
Nata a Ravenna nel 1976, è interprete e traduttrice di formazione. Svolge l’attività di insegnante e guida turistica dal 2000 nelle lingue straniere francese, inglese, portoghese, russo e spagnolo. Dal 2012 ad oggi ha pubblicato due libri illustrati per ragazzi e due per adulti. Il primo intitolato “Il Cammino delle Pigne” (2016) mentre il secondo riguarda le traduzioni in dialetto romagnolo della Divina Commedia “Dante, fata cumégia” (2021). Collabora con l’Istituto Friedrich Schurr scrivendo per il periodico “La Ludla” e altre riviste di cultura locale.