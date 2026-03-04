Al via i lavori per il parcheggio scambiatore di via Mazzini

Sono entrati nel vivo i lavori per il nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente situato in via Mazzini nella zona adiacente al cimitero capoluogo: un’area di oltre 10mila metri realizzata completamente con materiale permeabile, oltre 90 nuove piantumazioni e più di 400 posti.
Un servizio per l’utenza del cimitero, ma anche per i turisti visto che verrà creato un percorso ciclo pedonale per arrivare sul lungomare di Ponente in pochi minuti.
Un nuovo sbocco che permetterà a tutta la riqualificazione del Waterfront si troverà uno sbocco ulteriore a servizio di un’area di Cesenatico che sta vedendo nuova luce. L’investimento totale sarà di 400mila euro e il parcheggio sarà pronto per le festività di Pasqua.
“Sono stato sul cantiere in questi giorni e i lavori sono entrati nel vivo con l’orizzonte finale di riuscire a essere pronti per le festività pasquali. Questo grande parcheggio scambiatore si inserisce nella strategia del nuovo waterfront di Ponente che potrà contare su oltre 400 posti per parcheggiare con una via ciclopedonale perfetta per raggiungere la spiaggia in pochi minuti”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.