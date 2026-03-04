Al via i lavori per il parcheggio scambiatore di via Mazzini

Sono entrati nel vivo i lavori per il nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente situato in via Mazzini nella zona adiacente al cimitero capoluogo: un’area di oltre 10mila metri realizzata completamente con materiale permeabile, oltre 90 nuove piantumazioni e più di 400 posti.

Un servizio per l’utenza del cimitero, ma anche per i turisti visto che verrà creato un percorso ciclo pedonale per arrivare sul lungomare di Ponente in pochi minuti.

Un nuovo sbocco che permetterà a tutta la riqualificazione del Waterfront si troverà uno sbocco ulteriore a servizio di un’area di Cesenatico che sta vedendo nuova luce. L’investimento totale sarà di 400mila euro e il parcheggio sarà pronto per le festività di Pasqua.