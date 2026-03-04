 Skip to main content
Partita la demolizione dell’ex hotel Pino LE FOTO

Anna Budini4 Marzo 2026
ex hotel pino

È ufficialmente partita la demolizione dell’ex hotel Pino, un intervento che segna l’avvio del progetto di riqualificazione urbana approvato dal consiglio comunale lo scorso 30 gennaio. Con il via libera all’accordo operativo, l’amministrazione ha dato impulso a un piano di trasformazione destinato a cambiare il volto dell’area.

L’intesa prevede la demolizione dell’hotel dismesso e della relativa casa del custode, strutture ormai inutilizzate da tempo. Al loro posto sorgerà un nuovo edificio a destinazione residenziale, caratterizzato da una significativa riduzione dei volumi del 77% rispetto all’esistente. Una scelta progettuale che punta a migliorare l’impatto urbanistico e ambientale dell’intervento, garantendo una maggiore armonia con il contesto circostante.

Il progetto non si limita alla sola ricostruzione. L’accordo include infatti anche il restauro e risanamento conservativo del villino liberty presente nell’area, elemento di valore storico-architettonico che verrà recuperato e valorizzato. Parallelamente, sono previsti interventi di riqualificazione dei marciapiedi e del sistema fognario lungo via Leonardo da Vinci, opere infrastrutturali fondamentali per migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici.

Un aspetto rilevante riguarda l’investimento economico: l’operazione prevede un contributo complessivo di 600mila euro a favore della città pubblica, con costi interamente a carico della parte privata.

ex hotel pino

