Partita la demolizione dell’ex hotel Pino LE FOTO

Il progetto non si limita alla sola ricostruzione. L’accordo include infatti anche il restauro e risanamento conservativo del villino liberty presente nell’area, elemento di valore storico-architettonico che verrà recuperato e valorizzato. Parallelamente, sono previsti interventi di riqualificazione dei marciapiedi e del sistema fognario lungo via Leonardo da Vinci, opere infrastrutturali fondamentali per migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici.

Un aspetto rilevante riguarda l’investimento economico: l’operazione prevede un contributo complessivo di 600mila euro a favore della città pubblica, con costi interamente a carico della parte privata.