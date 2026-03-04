Strage di Bologna: incontro pubblico al Circolo Arci Borella di Cesenatico

Fausto Baldi, che ha rappresentato l’Avvocatura dello Stato nei procedimenti giudiziari sulla strage di Bologna e ha sostenuto l’accusa per conto del Ministero dell’Interno in importanti processi legati alle stragi degli anni ’70 e ’80, tra cui la strage del treno Strage dell’Italicus, l’attentato alla stazione di Bologna e l’omicidio del senatore Roberto Ruffilli;