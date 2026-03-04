Strage di Bologna: incontro pubblico al Circolo Arci Borella di Cesenatico

Il Circolo Arci Borella, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, promuove il primo di tre incontri dedicati a temi di carattere sociale e politico.
L’appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo alle 20.45, nella sede del Circolo Arci Borella in via Cesenatico 222, con un approfondimento dal titolo: “Conclusioni del processo della strage di Bologna del 1980”.
La serata sarà dedicata all’analisi delle sentenze e agli sviluppi giudiziari relativi alla strage di Bologna del 2 agosto 1980, uno degli eventi più drammatici della storia della Repubblica italiana, che causò 85 vittime e oltre 200 feriti presso la Stazione di Bologna Centrale.
Interverranno:
-
Fausto Baldi, che ha rappresentato l’Avvocatura dello Stato nei procedimenti giudiziari sulla strage di Bologna e ha sostenuto l’accusa per conto del Ministero dell’Interno in importanti processi legati alle stragi degli anni ’70 e ’80, tra cui la strage del treno Strage dell’Italicus, l’attentato alla stazione di Bologna e l’omicidio del senatore Roberto Ruffilli;
-
Valter Bielli, presidente dell’Associazione “Luciano Lama”, già parlamentare ed ex componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle stragi.
Nel corso dell’incontro verranno illustrate le motivazioni delle sentenze che hanno riconosciuto come responsabili dell’attentato esponenti dell’area neofascista dei Nuclei Armati Rivoluzionari, individuando nella matrice eversiva di estrema destra l’origine dell’attacco, inserito nel contesto della cosiddetta “strategia della tensione”.
La partecipazione è libera e gratuita.