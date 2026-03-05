 Skip to main content
Furti di bici, vittima anche il presidente dei bagnini

Alessandro Mazza5 Marzo 2026
ladro di bicicletta

Furto di bici, disavventura con destrezza

Anche il presidente della Coop. Stabilimenti Balneari è stato vittima di furto di bicicletta. Non è bastato il doppio lucchetto che la assicurava. Sono stati rotti con la tecnica della garota. Si usa uno strumento tipo cacciavite, lo si inserisce nel lucchetto e lo si fa ruotare su se stesso finché non cede.

In foto ciò che resta di uno dei lucchetti.

furto bici
In pieno giorno, a due passi dal centro

Il fatto è avvenuto in pieno giorno nei pressi della sede della cooperativa in via Negrelli. Per fortuna il valore della bici non era di alto valore.

