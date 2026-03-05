Furti di bici, vittima anche il presidente dei bagnini

Furto di bici, disavventura con destrezza
Anche il presidente della Coop. Stabilimenti Balneari è stato vittima di furto di bicicletta. Non è bastato il doppio lucchetto che la assicurava. Sono stati rotti con la tecnica della garota. Si usa uno strumento tipo cacciavite, lo si inserisce nel lucchetto e lo si fa ruotare su se stesso finché non cede.
In foto ciò che resta di uno dei lucchetti.
In pieno giorno, a due passi dal centro
Il fatto è avvenuto in pieno giorno nei pressi della sede della cooperativa in via Negrelli. Per fortuna il valore della bici non era di alto valore.