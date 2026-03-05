Furti di bici, vittima anche il presidente dei bagnini

Furto di bici, disavventura con destrezza

Anche il presidente della Coop. Stabilimenti Balneari è stato vittima di furto di bicicletta. Non è bastato il doppio lucchetto che la assicurava. Sono stati rotti con la tecnica della garota. Si usa uno strumento tipo cacciavite, lo si inserisce nel lucchetto e lo si fa ruotare su se stesso finché non cede.

In foto ciò che resta di uno dei lucchetti.