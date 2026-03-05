Italiani in Medio Oriente, il racconto di Cristina

Le autorità locali hanno diffuso comunicazioni ufficiali o raccomandazioni particolari?

“Sì, il governo è molto presente e attento alla situazione. Le autorità diffondono regolarmente comunicazioni e aggiornamenti attraverso i canali ufficiali per mantenere informata la popolazione e invitare alla prudenza. Questo contribuisce molto a trasmettere un senso di sicurezza. Inoltre, tutte le misure adottate per la protezione del territorio sono risultate efficienti nel creare una rete di sicurezza affidabile e completa”.

I bombardamenti hanno avuto ripercussioni sulla tua attività lavorativa?

“Il settore dell’aviazione civile ha sicuramente subito un impatto importante, soprattutto a causa della chiusura di alcuni spazi aerei nella regione. Questo ha comportato una riorganizzazione del traffico e una maggiore attenzione operativa. Il tutto viene gestito in maniera molto professionale e garantendo gli standard di sicurezza inetrnazionali”.

Hai preso in considerazione l’idea di rientrare in Italia temporaneamente?

“Per il momento no. Qui a Doha la situazione è stabile e ci sentiamo al sicuro. Continuiamo naturalmente a seguire con attenzione gli sviluppi, ma al momento non abbiamo preso in considerazione l’idea di rientrare”.