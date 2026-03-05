La Luna di Sangue fotografata a Cesenatico

La Luna di Sangue di marzo è stata fotografata a Cesenatico dalla fotografa e astrofotografa Lia Briganti, che ha immortalato il fenomeno la sera del 3 marzo e nella prima parte della notte del 4 marzo. Nonostante il cielo coperto che durante la giornata non lasciava presagire uno spettacolo astronomico visibile, la luminosa Luna è riuscita ad aprirsi un varco tra le nuvole alle 20.49, offrendo uno scenario affascinante e permettendo alcuni scatti spettacolari dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico della città romagnola.

L’osservazione è iniziata alle 20.30 del 3 marzo ed è proseguita fino alle 1.38 del 4 marzo, consentendo di documentare diverse fasi del fenomeno. La cosiddetta Luna di Sangue, termine con cui si indica la eclissi lunare totale, ha raggiunto il suo momento di massima pienezza il 3 marzo alle 11.33 (ora italiana).

Durante un’eclissi totale di Luna, la Terra si posiziona tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite naturale. In questa fase la Luna assume una caratteristica colorazione rossastra o ramata. Il fenomeno è dovuto alla rifrazione della luce solare nell’atmosfera terrestre: le lunghezze d’onda più corte vengono disperse, mentre quelle rosse, più lunghe, riescono a raggiungere la superficie lunare, facendo apparire la Luna come un disco rosso.