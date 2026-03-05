Manutenzione straordinaria del verde da 600mila euro

Stanno per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria previsti per il verde pubblico con un investimento da 630mila euro: ad aggiudicarsi la gara d’appalto è stata la Deltambiente, Soocietà Cooperativa con sede a Ravenna che ha presentato un’offerta con un ribasso del 21%. I tecnici dell’azienda hanno già incontrato i tecnici comunali e sono partiti i primi sopralluoghi tecnici.

A breve partiranno i lavori che saranno conclusi entro la stagione estiva e interesseranno i giardini al mare, Piazza delle Conserve e alcune vie e rotonde del territorio con particolare attenzione alle zone turistiche.

Rotatorie

L’intervento riguarderà sette rotatorie presenti sul territorio con l’introduzione di piante perenni, rimozione della vegetazione a fine ciclo e una riqualificazione complessiva. I lavori verranno effettuati sulla rotatoria del cavalcavia di Ponente, la rotatoria di via Cavour, la rotatoria di viale Magrini, la rotatoria all’incrocio tra viale Trento e viale Carducci, la rotatoria all’incrocio tra viale Torino e viale Carducci, la rotatoria all’incrocio tra viale Bernini e viale Melozzo, la rotatoria all’incrocio tra Via delle Nazioni, Viale Litorale Marina, Via del Rio e Via Nazionale.