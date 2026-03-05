Calcio, “Un passo insieme per la parità”, il torneo al femminile

Una riflessione sul calcio al femminile

Ogni passo compiuto in campo rappresenterà l’impegno condiviso per costruire uno sport – e una società – più equi, inclusivi e liberi da stereotipi.

In questa occasione, la società desidera anche proporre una riflessione sul percorso del calcio femminile nel territorio. Granata Calcio 1978 è oggi l’unica realtà di Cesenatico e una delle poche in Romagna e in Emilia-Romagna a schierare squadre femminili, un impegno che la società porta avanti con determinazione da diversi anni.

Una scelta chiara e coraggiosa, nata dalla convinzione che il calcio debba essere uno spazio aperto a tutte e a tutti, senza distinzioni. Investire nel settore femminile significa credere concretamente nell’inclusione, nella parità di opportunità e nella possibilità per ogni bambina e ragazza di esprimere il proprio talento.

Il Granata Calcio in prima fila

Granata Calcio rinnova così il proprio impegno nella promozione del calcio femminile, con l’obiettivo di farlo crescere sempre di più sul territorio e di contribuire a diffondere una cultura sportiva fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla valorizzazione delle nuove generazioni.

Vi aspettiamo numerosi per camminare – e correre – nella stessa direzione.