Calcio, “Un passo insieme per la parità”, il torneo al femminile

“Un passo insieme per la parità”
In occasione della Festa della Donna, la società sportiva Granata Calcio 1978 è lieta di invitare la cittadinanza, le famiglie e gli organi di stampa all’evento simbolico “Un passo insieme per la parità”, che si terrà domenica 8 marzo a partire dalle ore 10 a Cesenatico presso l’Impianto Sportivo di Ponente “Giorgio Ghezzi”, in Via Ferdinando Magellano n. 25.
Un triangolare di calcio al femminile
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Torneo Magico Under 10 femminile, promosso dalla Figc su base regionale, e vedrà la disputa di un triangolare tra le seguenti squadre:
Granata Calcio 1978
US Sassuolo Calcio
A.S.D. Real Sala Bolognese
Una giornata di sport e partecipazione che assume un significato ancora più profondo proprio perché coincide con l’8 marzo, la giornata dedicata alla Festa della Donna. Per celebrare la ricorrenza, durante la gara tutte le atlete saranno invitate a indossare laccetti delle scarpe di colori diversi, simbolo concreto di inclusione, rispetto e valorizzazione delle differenze.
Una riflessione sul calcio al femminile
Ogni passo compiuto in campo rappresenterà l’impegno condiviso per costruire uno sport – e una società – più equi, inclusivi e liberi da stereotipi.
In questa occasione, la società desidera anche proporre una riflessione sul percorso del calcio femminile nel territorio. Granata Calcio 1978 è oggi l’unica realtà di Cesenatico e una delle poche in Romagna e in Emilia-Romagna a schierare squadre femminili, un impegno che la società porta avanti con determinazione da diversi anni.
Una scelta chiara e coraggiosa, nata dalla convinzione che il calcio debba essere uno spazio aperto a tutte e a tutti, senza distinzioni. Investire nel settore femminile significa credere concretamente nell’inclusione, nella parità di opportunità e nella possibilità per ogni bambina e ragazza di esprimere il proprio talento.
Il Granata Calcio in prima fila
Granata Calcio rinnova così il proprio impegno nella promozione del calcio femminile, con l’obiettivo di farlo crescere sempre di più sul territorio e di contribuire a diffondere una cultura sportiva fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla valorizzazione delle nuove generazioni.
Vi aspettiamo numerosi per camminare – e correre – nella stessa direzione.