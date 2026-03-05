 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Rete Antifascista: “Stop ai manifesti fascisti per la remigrazione”

Alessandro Mazza5 Marzo 2026
“Stop ai manifesti della remigrazione”

Nelle ultime ore sono ricomparsi sulle plance di affissione del Comune di Cesena manifesti che propagandano la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”.

“È inaccettabile – si legge in una nota della rete antifa – che manifesti che promuovono la cosiddetta “remigrazione” trovino spazio sulle plance pubbliche. La remigrazione è un’idea che affonda le sue radici in una visione autoritaria ed escludente della società, incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e dignità. Quando un messaggio del genere viene rilanciato attraverso spazi comunali, non è neutrale: contribuisce a isolare e colpire un’intera comunità, alimentando paura e divisione”.

“No a messaggi di odio e razzismo”

“Non possiamo accettare – prosegue la nota – che luoghi che appartengono a tutte e tutti diventino veicolo di propaganda che discrimina e marginalizza. Lo spazio pubblico deve essere presidio di convivenza, non strumento per sdoganare idee che negano diritti e cittadinanza”.

“Come Rete Antifascista, chiediamo a tutta la comunità di prendere posizione in modo compatto contro questi messaggi di odio razzista. La terra è di tutte e tutti: nessuno può rivendicare diritti di sangue, prelazioni identitarie o gerarchie tra persone. Difendere la dignità umana significa opporsi con fermezza a ogni progetto politico che costruisce consenso sull’esclusione”.

