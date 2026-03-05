Rete Antifascista: “Stop ai manifesti fascisti per la remigrazione”

“Stop ai manifesti della remigrazione”

Nelle ultime ore sono ricomparsi sulle plance di affissione del Comune di Cesena manifesti che propagandano la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”.

“È inaccettabile – si legge in una nota della rete antifa – che manifesti che promuovono la cosiddetta “remigrazione” trovino spazio sulle plance pubbliche. La remigrazione è un’idea che affonda le sue radici in una visione autoritaria ed escludente della società, incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e dignità. Quando un messaggio del genere viene rilanciato attraverso spazi comunali, non è neutrale: contribuisce a isolare e colpire un’intera comunità, alimentando paura e divisione”.