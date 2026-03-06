A 14, scontro tra auto e camion nei pressi del casello di Cesena

Alle ore 15 di oggi, venerdì 6 marzo, si è verificato uno scontro in A14 nei pressi del casello di Cesena.
E’ intervenuta sul posto una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì al chilometro 92. Il personale ha operato per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto autostradale interessato dal sinistro.
Sul posto anche il personale sanitario del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte.
Presenti per i rilievi e la gestione della viabilità gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Austostrade.