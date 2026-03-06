Incendio di un furgone all’altezza dell’uscita Valle Rubicone

Messa in sicurezza e bilancio del sinistro

Il personale intervenuto ha provveduto tempestivamente a:

estinguere le fiamme che avvolgevano il mezzo.

Mettere in sicurezza il veicolo incidentato.

Bonificare l’area autostradale interessata per prevenire ulteriori rischi.

Fortunatamente, non si segnalano persone ferite nell’evento.

Gestione della viabilità e ripristino

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade. Il loro intervento è stato fondamentale per:

Gestire i flussi di traffico ed evitare code critiche.

Coordinare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata.