Incendio di un furgone all’altezza dell’uscita Valle Rubicone

Vigili del Fuoco in azione sulla carreggiata: l’intervento delle 09:30
Alle ore 09:30 di oggi, venerdì, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta d’urgenza lungo l’autostrada A14. L’allarme è scattato nei pressi dell’uscita Valle del Rubicone a causa dell’incendio improvviso di un furgone che transitava sul tratto autostradale.
Messa in sicurezza e bilancio del sinistro
Il personale intervenuto ha provveduto tempestivamente a:
estinguere le fiamme che avvolgevano il mezzo.
Mettere in sicurezza il veicolo incidentato.
Bonificare l’area autostradale interessata per prevenire ulteriori rischi.
Fortunatamente, non si segnalano persone ferite nell’evento.
Gestione della viabilità e ripristino
Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade. Il loro intervento è stato fondamentale per:
Gestire i flussi di traffico ed evitare code critiche.
Coordinare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata.