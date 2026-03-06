Attraverso Cesenatico, boom di iscritti, il più esperto ha 82 anni

La gara che dà il la alla stagione sportiva

Sabato 7 marzo e domenica 8 marzo arriva la 36esima edizione di Attraverso Cesenatico. Una podistica che, nel corso degli anni, è cresciuta esponenzialmente sia per organizzazione sia per numero di iscritti. Segna l’inizio della stagione sportiva estiva della città e è un appuntamento non solo per corridori, ma anche un’occasione per le famiglie che decidono di mettersi in moto e per chi invece sceglie l’opzione della camminata per alcuni degli scorci tipici di Cesenatico.