Attraverso Cesenatico, boom di iscritti, il più esperto ha 82 anni

La gara che dà il la alla stagione sportiva
Sabato 7 marzo e domenica 8 marzo arriva la 36esima edizione di Attraverso Cesenatico. Una podistica che, nel corso degli anni, è cresciuta esponenzialmente sia per organizzazione sia per numero di iscritti. Segna l’inizio della stagione sportiva estiva della città e è un appuntamento non solo per corridori, ma anche un’occasione per le famiglie che decidono di mettersi in moto e per chi invece sceglie l’opzione della camminata per alcuni degli scorci tipici di Cesenatico.
Statistiche e numero di iscritti ad Attraverso Cesenatico
Il numero complessivo di iscritti è di 1505 di cui 970 di sesso maschile e 535 di sesso femminile. I più giovani sono due bimbi di 4 r 5 anni mentre i più esperti hanno 82 e 73 anni.
Gli iscritti provengono da quasi tutte le regione d’Italia con preponderanza per la Regione Emilia Romagna come prevedibile. Se segnalano iscritti da Sardegna, Calabria, Molise e Puglia.
Stadio comunale punto nevralgico
Per maggiori informazioni è possibile collegarsi alla pagina della manifestazione a questo link. Il momento clou sarà domenica mattina con la partenza del gruppone di corsa che si lancerà per le vie della città da Ponente a levante. Un momento previsto intorno alle ore 9.30 allo stadio Comunale Alfiero Moretti punto nevralgico della manifestazione con partenza e arrivo.
Sono previste modifiche alla viabilità per permettere il corretto svolgimento della competizione in sicurezza.
Stefano Pignotti, ceo dell’organizzazione, ha commentato in maniera serafica: “Siamo contentissimi, siamo pronti, non vediamo l’ora di iniziare, vi vogliamo bene”.
7 marzo Kids Run
Sabato 7 marzo sarà il pomeriggio dedicato ai più piccoli. Lo stadio ospiterà la Kids Run dalle 15.30.