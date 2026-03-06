Ausl Romagna, come candidarsi a operatore volontario del Servizio Civile Universale

Servizio Civile: che cos’è
Si tratta di un’esperienza altamente formativa, di crescita umana e professionale, aperta ai giovani tra i 18 e i 28 anni chiamati a impegnarsi in favore della propria comunità. I progetti, della durata di 12 mesi, prevedono un monte ore complessivo pari a 1.145 ore che equivale ad un impegno medio di 25 ore settimanali, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 519,47. In tale periodo è possibile usufruire di permessi ordinari (20 giorni) e altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione ad esami universitari, la donazione del sangue, ecc.
Come candidarsi
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: “https://domandaonline.serviziocivile.it.”
Possono presentare domanda i giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile 2026. I progetti saranno avviati in data 18 settembre 2026.
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile universale ovvero il Servizio civile nazionale senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.
Per consultare i progetti e avere maggiori informazioni sul Servizio Civile Universale all’interno dell’AUSL della Romagna è possibile accedere al sito internet aziendale: “https://www.auslromagna.it/servizio-civile-universale/bandoscu” e scrivere una mail a “alessandro.marianidaltri@auslromagna.it”, o telefonare al numero 0547394372″0547/394372.
Per informazioni su tutti i progetti disponibili in Romagna è possibile contattare il Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile Forlì Cesena: “https://www.serviziocivileromagna.it”, telefono: 340 9623056.
I progetti
Ausl Romagna mette a disposizione ventiquattro posti per operatori volontari del servizio civile universale presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze patologiche e presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico, inserendoli in due progetti dal titolo: “Bellezza fragile” (al quale partecipano trasversalmente tutti i servizi del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche sede di progetto), che si propone di affrontare i temi della salute mentale e delle dipendenze patologiche da una prospettiva innovativa, che evidenzi non solo le problematiche e le criticità, ma anche opportunità con l’obiettivo di contrastare lo stigma e promuovere l’equità nell’accesso alle cure, valorizzando le risorse individuali e della comunità; e “La bellezza di capirsi”, che ha come obiettivo migliorare la comunicazione tra cittadini in condizioni di fragilità e i servizi sanitari, al fine di facilitare l’accesso alle cure e ridurre le barriere informative, relazionali e organizzative che ostacolano l’esercizio pieno del diritto alla salute. Parallelamente, promuove una comunicazione efficace per diffondere stili di vita sani e azioni di prevenzione delle malattie rivolte all’intera popolazione, con l’obiettivo di favorire l’equità e il benessere collettivo.