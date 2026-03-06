Ausl Romagna, come candidarsi a operatore volontario del Servizio Civile Universale

Come candidarsi

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: “https://domandaonline.serviziocivile.it.”

Possono presentare domanda i giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile 2026. I progetti saranno avviati in data 18 settembre 2026.

A favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile universale ovvero il Servizio civile nazionale senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.

Per consultare i progetti e avere maggiori informazioni sul Servizio Civile Universale all’interno dell’AUSL della Romagna è possibile accedere al sito internet aziendale: “https://www.auslromagna.it/servizio-civile-universale/bandoscu” e scrivere una mail a “alessandro.marianidaltri@auslromagna.it”, o telefonare al numero 0547394372″0547/394372.

Per informazioni su tutti i progetti disponibili in Romagna è possibile contattare il Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile Forlì Cesena: “https://www.serviziocivileromagna.it”, telefono: 340 9623056.