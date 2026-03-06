Hub urbani e di prossimità: entro il 31 marzo presentazione progetti

Gli hub

Viale Carducci: Boulevard Blu oltre l’Estate, ha l’obiettivo di rifunzionalizzazione dell’asse viario di Viale Carducci , finalizzata alla transizione verso un modello di corridoio urbano polifunzionale, volto a superare la configurazione di distretto a uso esclusivamente balneare. La strategia operativa prevede una riqualificazione segmentata per stralci funzionali definiti “stanze”, ciascuna caratterizzata da specifiche soluzioni progettuali pur mantenendo la coerenza architettonica e materica complessiva. Tale approccio garantisce la continuità estetica e funzionale dell’asse, facilitando al contempo la gestione logistica dei cantieri. All’interno di questa configurazione, la gerarchia della mobilità viene ridefinita attraverso il potenziamento dei percorsi di mobilità dolce, mediante la creazione di corsie ciclo-pedonali protette e separate dal traffico veicolare, atte a garantire la sicurezza e la fluidità dei flussi non motorizzati.

Centro Storico Levante, Anima vivente della città: la visione per l’Hub Cesenatico Levante mira a consolidare e rinnovare il centro storico e il canale come il cuore identitario, culturale e sociale della città. L’obiettivo è la transizione del nucleo storico da polo prevalentemente balneare a distretto culturale permanente, integrando le esigenze della comunità residente con i flussi visitatori attraverso la valorizzazione del Porto Canale Leonardesco. Si intende infondere nuova vitalità preservando il patrimonio architettonico e la memoria marittima, e al contempo proiettare verso un approccio contemporaneo con interventi mirati di restyling e riqualificazione urbana. Questo rinnovamento coinvolgerà sia la sfera urbana, con una valorizzazione di quelli che sono gli spazi pubblici, che la sfera economica, incentivando un commercio di qualità e di tradizione, auspicando un mix merceologico che supporti sia il residente che il visitatore esigente.

Centro Storico Ponente, Anima Marinara della città: la visione è quella di consolidare il Ponente come un distretto residenziale con una buona qualità della vita, dove il legame con il mare è visto e vissuto in ottica di lavoro, produzione e tradizione, piuttosto che di sola balneazione e turismo. La rigenerazione futura non ha l’obiettivo di creare una nuova attrazione turistica di massa, ma punta a salvaguardare e potenziare l’autenticità e la vocazione residenziale dell’area. L’area dei pescatori non saranno semplici elementi folcloristici, ma il fulcro di un’economia di prossimità rivitalizzata e sostenibile. Interventi mirati di riqualificazione urbana serviranno a migliorare gli spazi di aggregazione dedicati ai residenti, privilegiando l’arredo urbano e il verde per la sosta quotidiana e non solo per il passeggio estivo. Sarà fondamentale impegnarsi per differenziare l’offerta commerciale, incentivando esercizi di vicinato e botteghe che rispondano alle esigenze dei cittadini (panetterie, servizi, artigianato utile), creando un modello economico resiliente.

L’importanza degli Hub Urbani

In linea con la Legge Regionale n. 12 del 3 ottobre 2023, gli Hub Urbani sono definiti come aree centrali caratterizzate da una pluralità di funzioni dove il commercio e i servizi svolgono un ruolo chiave per accrescere l’attrattività e rigenerare il tessuto urbano. Il raggiungimento di tale riconoscimento permetterà a Cesenatico di accedere a finanziamenti regionali, sostenere le imprese locali tramite azioni di marketing e promozione del territorio, e di creare una governance condivisa: tra Amministrazione, Associazioni di categoria e soggetti privati per definire insieme le linee guida dello sviluppo futuro.