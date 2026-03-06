Sabato 7 marzo in biblioteca torna “La notte dei pupazzi”

Dopo il grande successo delle scorso anno, torna in biblioteca “La notte dei pupazzi” in programma sabato 7 marzo. L’iniziativa nasce nel 2007 in una biblioteca della Pennsylvania con il nome di Stuffed Animals Sleepover (pigiama party degli animali di peluche) e si diffonde presto in tutto il mondo, fino al Giappone dove diventa nuigurumi-otomari-kai. Un’idea semplice e affascinante che unisce fantasia e amore per i libri.

Protagonisti sono i pupazzi dei piccoli lettori: accompagnati dai bambini in biblioteca, resteranno a trascorrere la notte tra gli scaffali. E mentre i loro amici dormono, i pupazzi vivranno tante avventure, esploreranno la biblioteca e sceglieranno un libro da portare a casa. Tutto sarà raccontato attraverso un divertente reportage fotografico che i bambini potranno scoprire al momento del ritiro.