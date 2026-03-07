8 marzo, il Bilancio di genere della Regione: cos’è e cosa ci dice

I dati del 2024

L’area con la maggior concentrazione di azioni è quella relativa al mondo del lavoro e del fare impresa, con lo stanziamento di 9 milioni di euro per il sostegno all’imprenditoria femminile; 1,4 milioni di euro sono stati destinati a promuovere la presenza partitaria nella vita economica, attraverso, per esempio, azioni volte a ridurre il divario salariale, e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In questa dimensione, si inserisce anche la formazione permanente per l’imprenditorialità femminile (641.300 euro) e l’inclusione lavorativa di persone vittime di tratta o violenza (337mila euro).

Nell’ambito dell’accesso alla conoscenza e alla cultura, emerge come il 50% delle beneficiarie di borse per il diritto allo studio (stanziati complessivamente 74,5 milioni) siano proprio le studentesse e come nelle borse universitarie le donne superino il 62%. Sono stati inoltre investiti 275mila euro per la promozione dell’accesso ai percorsi di studio Steam per le studentesse, grazie a progetti come “Ragazze Digitali ER” e 34mila euro per iniziative di formazione rivolte al personale docente per il contrasto agli stereotipi di genere.

Una dimensione di grande rilevanza è quella del Welfare e della cura per sé e per gli altri: il Fondo per la non autosufficienza (550,3 milioni di euro) è centrato sul sostegno a servizi residenziali, domiciliari e ai caregiver familiari, con forte impatto sulle donne che rappresentano la quota prevalente di chi svolge il lavoro di cura. Non da meno, l’ambito degli accessi ai servizi: stanziati 54,5 milioni per il Fondo sociale regionale che punta al rafforzamento dei servizi per le famiglie, l’infanzia e il contrasto alla povertà educativa; e ancora, 7 milioni di euro destinati ai Centri estivi così da supportare la conciliazione famiglia-lavoro; senza dimenticare il finanziamento di centri antiviolenza e case rifugio per donne vittime di violenza (2,55 milioni), oltre a 890.000 euro per favorire i percorsi di autonomia delle donne per uscire dalla violenza e 550.000 euro per il loro supporto psicologico.

8 marzo. Campagna di comunicazione della Regione

“Una battaglia dopo l’altra” è il titolo della campagna di comunicazione voluta dalla Regione Emilia-Romagna per la Giornata internazionale della donna, che comprende un manifesto con l’illustrazione originale della disegnatrice dell’Agenzia di informazione e comunicazione, Agata Matteucci, affisso nei Comuni della regione con più di 15mila abitanti. Il progetto include anche quattro video/reel per i social della Regione, con protagoniste quattro cittadine emiliano-romagnole. Sono Elsa Antonioni, tra le fondatrici della Casa delle Donne di Bologna; Stella Joncoux Pisi, studentessa di Reggio Emilia; Lorena Linari, lavoratrice de La Perla e Zouhaira Mahmoudi, cuoca e ambasciatrice Aiw, Association for the integration of women. In brevi interviste di tre minuti raccontano le loro battaglie vinte, in corso e prossime, condividono impegno, passione, difficoltà, traguardi e sfide future, per se stesse ma in una visione sempre collettiva.