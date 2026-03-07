Droga e spaccio a Cesena: coppia nei guai

L’appostamento e il fermo tra Cesena e Bertinoro

L’attività investigativa è nata dal monitoraggio di un’autovettura sospetta, già segnalata alle forze dell’ordine come mezzo utilizzato per lo smercio di stupefacenti tra i comuni di Cesena e Bertinoro. I militari hanno intercettato il veicolo proprio al confine tra i due territori durante la decorsa serata.

Durante il controllo stradale, l’atteggiamento dei due occupanti ha spinto i Carabinieri ad approfondire l’ispezione. La donna, seduta sul lato passeggero, è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione, strumenti pronti per la suddivisione della sostanza in dosi.

La perquisizione domiciliare a Faenza e il sequestro della droga

Constatata la presenza di stupefacenti a bordo dell’auto, i Carabinieri hanno esteso le operazioni di ricerca al domicilio della coppia, situato nel comune di Faenza. La perquisizione dell’abitazione ha confermato i sospetti degli inquirenti, portando al rinvenimento di:

70 grammi di cocaina (che si aggiungono ai 10 già sequestrati);

100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita;

Due telefoni cellulari, utilizzati presumibilmente per i contatti con i clienti.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per le successive analisi tecniche e probatorie.

Convalida dell’arresto e misure cautelari

Dopo le formalità di rito presso gli uffici della Compagnia di Cesena, i due coniugi sono stati dichiarati in arresto. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Ravenna, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

In sede di udienza, il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto. Per la coppia è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena, unita all’obbligo di presentazione giornaliero presso il Comando dell’Arma competente per territorio.