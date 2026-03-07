Incidente a Villalta: auto capottata in via Cesenatico

Le persone a bordo del veicolo erano già riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Alla guida si trovava un ragazzo di 16 anni che stava procedendo in direzione Cesena–Cesenatico.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi di rito e della gestione della viabilità nella zona.