Incidente a Villalta: auto capottata in via Cesenatico

Nel pomeriggio di oggi (sabato 7 marzo), intorno alle ore 17, si è verificato un incidente in via Cesenatico all’altezza della frazione di Villalta, dove un’autovettura si è ribaltata dopo aver perso il controllo.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Cesenatico. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo — uno di quelli che possono essere guidati anche senza patente — si sarebbe capottato probabilmente dopo che uno dei pneumatici ha urtato il marciapiede.
Le persone a bordo del veicolo erano già riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Alla guida si trovava un ragazzo di 16 anni che stava procedendo in direzione Cesena–Cesenatico.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi di rito e della gestione della viabilità nella zona.