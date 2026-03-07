Ladri razziano un appartamento. Prima di uscire sorseggiano bibita

Casa a soqquadro e cassetti svuotati
Una casa messa a soqquadro, mobilio spostato ovunque e cassetti svuotati. Ma prima di fuggire i ladri si concedono anche una pausa: una lattina di Coca-Cola lasciata sul tavolo della cucina. È l’episodio curioso emerso in seguito ad un intervento della Polizia Locale di Gatteo, avvenuto nella mattinata di venerdì a Gatteo Mare. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia in transito in via Matteotti ha notato la porta di un’abitazione socchiusa e con evidenti segni di effrazione, oltre ad un vetro infranto.
Gli accertamenti degli agenti
Considerata la possibilità che gli autori del reato potessero trovarsi ancora all’interno, gli operatori hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e richiesto l’intervento di una seconda pattuglia di supporto. Una volta entrati nell’immobile, gli agenti hanno constatato che l’abitazione era stata completamente messa a soqquadro: mobili spostati, cassetti svuotati e oggetti personali sparsi nelle diverse stanze. Gli autori del furto si erano nel frattempo allontanati. Dai primi accertamenti è emerso che il bottino sarebbe limitato al solo furto di un televisore.
Galeotta fu la bibita
A colpire gli operatori è stato però un particolare insolito. All’interno dell’abitazione è stata infatti rinvenuta una bibita lasciata sul tavolo della cucina, presumibilmente consumata dagli autori del furto come ultimo segno del loro passaggio. Sul posto è poi arrivato il proprietario dell’immobile, al quale la casa è stata riconsegnata dopo gli accertamenti di rito.
Il commento della Comandante
La comandante della Polizia Locale Elena Pieri invita alla prudenza. A Gatteo Mare molte abitazioni vengono utilizzate soltanto durante la stagione estiva e restano quindi vuote per diversi mesi. «In questi casi — spiega — oltre a controllarle con maggiore frequenza, è sempre consigliabile installare un semplice sistema d’allarme, che può rappresentare un efficace deterrente contro i furti».
Il Sindaco Roberto Pari e l’assessore alla Polizia locale del Comune di Gatteo Gianluca Vincenzi esprimono apprezzamento per il tempestivo intervento degli agenti.
«L’episodio conferma l’importanza dell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalla nostra Polizia Locale. La presenza costante delle pattuglie rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza della comunità e per la prevenzione dei reati. Invitiamo inoltre i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette e adottando tutte le misure utili a tutelare le proprie abitazioni, soprattutto nei periodi in cui restano disabitate».