Ladri razziano un appartamento. Prima di uscire sorseggiano bibita

Casa a soqquadro e cassetti svuotati

Una casa messa a soqquadro, mobilio spostato ovunque e cassetti svuotati. Ma prima di fuggire i ladri si concedono anche una pausa: una lattina di Coca-Cola lasciata sul tavolo della cucina. È l’episodio curioso emerso in seguito ad un intervento della Polizia Locale di Gatteo, avvenuto nella mattinata di venerdì a Gatteo Mare. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia in transito in via Matteotti ha notato la porta di un’abitazione socchiusa e con evidenti segni di effrazione, oltre ad un vetro infranto.

Gli accertamenti degli agenti

Considerata la possibilità che gli autori del reato potessero trovarsi ancora all’interno, gli operatori hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e richiesto l’intervento di una seconda pattuglia di supporto. Una volta entrati nell’immobile, gli agenti hanno constatato che l’abitazione era stata completamente messa a soqquadro: mobili spostati, cassetti svuotati e oggetti personali sparsi nelle diverse stanze. Gli autori del furto si erano nel frattempo allontanati. Dai primi accertamenti è emerso che il bottino sarebbe limitato al solo furto di un televisore.