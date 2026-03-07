Riformisti per Cesenatico, la presentazione

I valori di riferimento

L’associazione va oltre i partiti ma ha dei valori di riferimento che possono essere affini a quelli dei repubblicani, ai socialisti e ai cattolici democratici.

Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi attraverso il dialogo con le coalizioni di centro-sinistra e centro-destra confrontando i rispetti programmi ed in particolare il candidato sindaco/a, per noi figura chiave in quanto garante del programma. L’associazione si riserva di effettuare una candidatura a sindaco autonoma dalle coalizioni.