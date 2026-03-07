Riformisti per Cesenatico, la presentazione

I punti
L’associazione Rifomisti per Cesenatico ha l’obiettivo di individuare politiche liberali per Cesenatico cercando di mantenere la città turistica attrattiva.
Gli obietti principali riguardano lo sviluppo locale:
– la replica nelle altre colonie di Ponente di un accordo simile a quello raggiunto con Falkesteiner per riqualificare e rendere quella zona di Ponente vivibile tutto l’anno;
– dare un volto caratteristico all’area ex Nuit, ora di proprietà del Comune, affinché non si limiti ad essere solo un mini-parco di Levante;
– continuare il percorso delle terme nell’area adiacente al Parco di Levante così come è stato proposto dall’amministrazione.
Questi punti sono solo una parte del programma, di cui l’associazione presenterà nel corso dei mesi proposte sui temi che gravitano nella gestione di un Comune turistico: spazio per i giovani, destagionalizzazione, eventi sportivi.
I valori di riferimento
L’associazione va oltre i partiti ma ha dei valori di riferimento che possono essere affini a quelli dei repubblicani, ai socialisti e ai cattolici democratici.
Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi attraverso il dialogo con le coalizioni di centro-sinistra e centro-destra confrontando i rispetti programmi ed in particolare il candidato sindaco/a, per noi figura chiave in quanto garante del programma. L’associazione si riserva di effettuare una candidatura a sindaco autonoma dalle coalizioni.
Assemblea aperta a tutti
La prima assemblea aperta a tutti gli interessati, in cui saranno raccolte le prime adesioni, si svolgerà Mercoledì 11 a Bagnarola nella sala parrocchiale alle 20.30.
Presidente Alberto Ricci
Vice-Presidente Tommaso Minotti