Tutti i “però” della Bolkestein

“I comuni conoscono pregi e difetti della categoria”

“In attesa del bando tipo – ha spiegato Simone Battistoni, presidente della Coop. Stabilimenti Balneari di Cesenatico -, l’unico strumento per evitare di distruggere totalmente un settore vitale sono gli enti locali. I comuni conoscono pregi e difetti della categoria e hanno la possibilità di fare bandi unendo la corretta applicazione della legge ma anche la tutela del settore. Un settore che è composto da famiglie della comunità di Cesenatico”.

Val la pena ricordare, anche qui con fare cronachistico, che il turismo balneare e i cosiddetti “venditori d’ombra” sono una delle figure nate in Romagna nel dopoguerra. Che una fetta di economia cittadina e rivierasca la si deve anche a loro senza contare che prima del loro avvento la spiaggia era costituita dalla macchia.

Ricorso al Tar e ipotesi stallo

Tornando ai punti interrogativi della Bolkestein, emerge un altro però, anche questo non da poco: l’ipotesi di ricorso al Tar (il Tribunale Amministrativo regionale). È una via che può intraprendere chi si vede togliere la concessione. In questo caso l’attività del bagno, con i dipendenti, l’indotto e anche l’immagine che si presenta ai turisti sarebbe quella dello stallo.

Finché il tribunale non si sarà pronunciato non sarà possibile, da parte del nuovo arrivato né del precedente, sfruttare, come da decenni a questa parte, l’attività. E se questa cosa dovesse riguardare non un bagno ma diverse strutture, che immagine si darebbe? Che impatto economico ci sarebbe? Non è difficile intuire che la portata di uno stop per tutte le attività che gravitano attorno calerebbe visto che non riguarderebbe “solo” l’affitto di ombrelloni e lettini.

La situazione che si è registrata in Liguria e Veneto è quella della presenza di grossi gruppi che sono entrati nel settore. Quello che era un rischio si è avverato. La possibilità che a Cesenatico si perda la dimensione familiare è concreta visto che, i bene informati, sanno di interessati che aspettano la pubblicazione dei bandi per farsi avanti.