Attraverso Cesenatico: oltre 3000 partecipanti alla gara podistica da record

Si è conclusa con grande partecipazione la gara podistica Attraverso Cesenatico. L’edizione 2026 ha fatto registrare numeri da record, con 3050 partecipanti, confermando la popolarità della manifestazione tra gli appassionati di corsa su strada.

Nella classifica generale maschile della Attraverso Cesenatico, il primo posto è stato conquistato da Michele Cacaci della A.S.D. Dinamo Running, che ha completato i 10 km in 30 minuti e 49 secondi, imponendo un ritmo molto alto fin dalle prime fasi della gara. Al secondo posto si è classificato Alberto Della Pasqua, anch’egli atleta della A.S.D. Dinamo Running, con il tempo di 31 minuti. A completare il podio maschile è stato Gianluca Squadroni della Grottini Team Recanati ASD, che ha chiuso la gara in 31 minuti e 4 secondi.