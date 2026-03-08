Attraverso Cesenatico: oltre 3000 partecipanti alla gara podistica da record

Si è conclusa con grande partecipazione la gara podistica Attraverso Cesenatico. L’edizione 2026 ha fatto registrare numeri da record, con 3050 partecipanti, confermando la popolarità della manifestazione tra gli appassionati di corsa su strada.
Nella classifica generale maschile della Attraverso Cesenatico, il primo posto è stato conquistato da Michele Cacaci della A.S.D. Dinamo Running, che ha completato i 10 km in 30 minuti e 49 secondi, imponendo un ritmo molto alto fin dalle prime fasi della gara. Al secondo posto si è classificato Alberto Della Pasqua, anch’egli atleta della A.S.D. Dinamo Running, con il tempo di 31 minuti. A completare il podio maschile è stato Gianluca Squadroni della Grottini Team Recanati ASD, che ha chiuso la gara in 31 minuti e 4 secondi.
Grande spettacolo anche nella classifica femminile della Attraverso Cesenatico. La vittoria è andata a Ilaria Sabbatini della S.E.F. Stamura Ancona A.S.D., prima al traguardo con il tempo di 35 minuti e 31 secondi.
Seconda posizione per Demetra Tarozzi della Atl. Castenaso Celtic Druid, che ha concluso la prova in 36 minuti e 40 secondi, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Greta Negro della Atletica Civitanova con il tempo di 36 minuti e 53 secondi.
Tra i partecipanti anche il noto musicista romagnolo Mirko Casadei.
Grande soddisfazione da parte dell’organizzazione per il successo dell’evento. L’organizzatore Stefano Pignotti ha commentato: “Come Team di Attraverso Cesenatico possiamo solo dire grazie. Il totale dei partecipanti sono 3050 atleti per questa edizione, un’edizione da record oltre ogni aspettativa. Abbiamo fatto un grande salto passando i 3000 partecipanti“.