I nuovi cartelli suscitano interrogativi
“Ma Cesenatico ha cambiato confini?” è il ritornello che spesso si sente nell’ultima settimana. Nei giorni scorsi infatti sono stati posizionati ii nuovi cartelli che identificano “l’inizio” di Cesenatico e delle frazioni. Si notano bene al punto che non pochi si sono chiesti sul perché siano stati spostati o posizionati proprio lì.
Il Peep Madonnina dove è?
Il cartello principale che segna l’inizio e la fine di Cesenatico è posizionato tra il cavalcavia della Statale e il Ponte del Gatto. Da un lato dà il benvenuto alla città del porto canale, dall’altro segna la fine di quella zona. Il cartello successivo è quello di Borella e viene così da chiedersi la zona del Peep Madonnina in che zona rimane. È stato spostato più verso Cesenatico anche l’inizio di Villalta che ora non coincide più con il mulino che è sulla rotonda.
Non pare che ci sia una ragione particolare in grado di spiegare il posizionamento dei cartelli stradali in quei tratti. Non sono passati inosservati dando a tanti un’occasione per notare un cambiamento quantomeno curioso.