I nuovi cartelli suscitano interrogativi

“Ma Cesenatico ha cambiato confini?” è il ritornello che spesso si sente nell’ultima settimana. Nei giorni scorsi infatti sono stati posizionati ii nuovi cartelli che identificano “l’inizio” di Cesenatico e delle frazioni. Si notano bene al punto che non pochi si sono chiesti sul perché siano stati spostati o posizionati proprio lì.