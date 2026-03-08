Referendum giustizia: lunedì sera incontro a San Mauro Pascoli

Chi parteciperà all’incontro

All’appuntamento interverranno:

Avv. Gabriella Di Pentima , del Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena

, del Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena Avv. Andrea Imperato , consigliere comunale di Cesena

, consigliere comunale di Cesena On. Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia della Camera

Buonguerrieri: “Un’opportunità storica per liberare la magistratura dai condizionamenti della politica”

La deputata Alice Buonguerrieri ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando il crescente interesse dei cittadini della provincia di Forlì-Cesena per il tema referendario.

“I cittadini stanno sempre più comprendendo di avere di fronte l’opportunità storica di liberare la magistratura dai condizionamenti della politica”, ha dichiarato Buonguerrieri, “garantendo a tutti un processo giusto davanti a un giudice terzo e imparziale“.

La deputata ha invitato la cittadinanza a partecipare per “approfondire insieme le ragioni del Sì e andare a votare consapevolmente”.

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Gli incontri organizzati dal Comitato Sì Riforma nella provincia di Forlì-Cesena stanno registrando una partecipazione crescente, a conferma dell’interesse dei cittadini per un tema considerato di rilevanza storica