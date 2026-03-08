Referendum giustizia: lunedì sera incontro a San Mauro Pascoli

Il Comitato “Sì Riforma Forlì-Cesena” organizza un nuovo appuntamento in vista del referendum del 22 e 23 marzo
Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21, la Sala Gramsci di via Nenni 2 a San Mauro Pascoli ospiterà un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia, il tema al centro del quesito referendario in programma il 22 e 23 marzo prossimi.
L’evento è promosso dal Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena e aperto a tutta la cittadinanza.
Chi parteciperà all’incontro
All’appuntamento interverranno:
- Avv. Gabriella Di Pentima, del Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena
- Avv. Andrea Imperato, consigliere comunale di Cesena
- On. Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia della Camera
Buonguerrieri: “Un’opportunità storica per liberare la magistratura dai condizionamenti della politica”
La deputata Alice Buonguerrieri ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando il crescente interesse dei cittadini della provincia di Forlì-Cesena per il tema referendario.
“I cittadini stanno sempre più comprendendo di avere di fronte l’opportunità storica di liberare la magistratura dai condizionamenti della politica”, ha dichiarato Buonguerrieri, “garantendo a tutti un processo giusto davanti a un giudice terzo e imparziale“.
La deputata ha invitato la cittadinanza a partecipare per “approfondire insieme le ragioni del Sì e andare a votare consapevolmente”.
Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026
Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Gli incontri organizzati dal Comitato Sì Riforma nella provincia di Forlì-Cesena stanno registrando una partecipazione crescente, a conferma dell’interesse dei cittadini per un tema considerato di rilevanza storica