Ragazzo scomparso a Savignano, ritrovato Giuliano

Scomparso ragazzo a Savignano sul Rubicone

Ore di grande apprensione a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, per la scomparsa di Giuliano, un giovane del posto di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di ieri. La famiglia ha lanciato un accorato appello sui social e attraverso i media locali per facilitarne il ritrovamento.

AGGIORNAMENTO

+++Il ragazzo è stato ritrovato e sta bene+++