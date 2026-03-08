Ragazzo scomparso a Savignano, ritrovato Giuliano

Scomparso ragazzo a Savignano sul Rubicone
Ore di grande apprensione a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, per la scomparsa di Giuliano, un giovane del posto di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di ieri. La famiglia ha lanciato un accorato appello sui social e attraverso i media locali per facilitarne il ritrovamento.
AGGIORNAMENTO
+++Il ragazzo è stato ritrovato e sta bene+++
Sparito nel nulla in zona Rio Salto, la dinamica dell’allontanamento
Secondo quanto riferito dai familiari, Giuliano si è allontanato dalla propria abitazione situata in zona Rio Salto intorno alle ore 14:00 di ieri. Da quel momento non ci sono stati ulteriori avvistamenti confermati.
Descrizione e come riconoscerlo
Per aiutare nelle ricerche, la famiglia ha fornito una descrizione dettagliata del giovane al momento della scomparsa:
-
Segni particolari: Statura molto alta, porta occhiali da vista con montatura tonda.
-
Abbigliamento: Indossa un giubbotto nero caratterizzato da una scritta bianca, pantaloni neri e scarpe Nike di colore bianco.
Numeri utili e cosa fare in caso di avvistamento
La cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione e a segnalare qualsiasi dettaglio che possa risultare utile alle ricerche. In caso di avvistamento o se si hanno informazioni recenti, è possibile contattare direttamente la famiglia al seguente numero di telefono:
Contatto d’emergenza: 346 0401698