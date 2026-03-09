Uno Bianca. Alberto Savi, primo permesso premio dopo 23 anni

Uno dei componenti della “Una Bianca” torna a far discutere

Alberto Savi, l’ex poliziotto condannato all’ergastolo per i crimini della banda della Uno Bianca, ha ottenuto il suo primo permesso premio dopo oltre due decenni di detenzione. L’uomo ha già beneficiato di 12 ore di libertà, trascorse tra le 8:00 e le 20:00 presso una comunità protetta situata a Padova.

Il profilo del detenuto e la vita al “Due Palazzi”

Savi, oggi 52enne, è recluso dal 1994 nella casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Durante la sua lunga permanenza, è stato descritto dalle relazioni carcerarie come un “detenuto modello”, mantenendo una condotta impeccabile e collaborativa all’interno della struttura.