Cesena, tentano truffa a un’anziana: arrestati

Giovedì 5 marzo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 42enne e un 23enne, entrambi residenti nella provincia di Caserta, ritenuti presunti responsabili dei reati di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. Inoltre il 42enne è stato anche denunciato come presunto responsabile di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Il copione della truffa.

Un finto poliziotto ha contattato telefonicamente l’anziana vittima, comunicandole che il figlio aveva investito una bambina e che, per questo motivo, sarebbe stato arrestato qualora non avesse provveduto immediatamente al risarcimento del danno.

I due uomini, ignari del fatto che l’anziana signora si fosse accorta del tentativo di truffa orchestrato ai suoi danni e che i militari dell’Arma si fossero già messi sulle loro tracce, si sono presentati nell’abitazione della donna, dove sono stati bloccati dai carabinieri che li stavano pedinando, scongiurando così il raggiro. Il 23enne è stato immediatamente immobilizzato, mentre il 42enne si è dato alla fuga a bordo della propria autovettura, venendo bloccato dopo pochi minuti nella prima periferia di Cesena. Durante la fase dell’arresto, quest’ultimo ha opposto resistenza ai due carabinieri intervenuti, cagionando loro lievi lesioni.