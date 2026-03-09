 Skip to main content
La Cri di Cesenatico sale in cattedra alle medie di Longiano

Alessandro Mazza9 Marzo 2026
cri croce rossa italiana cesenatico

A scuola di primo soccorso

Una giovane delegazione della Croce Rossa Italiana comitato di Cesenatico ha fatto lezione alle scuole medie di Longiano. Le lezioni sono durate due ore per classe. Ad ascoltare c’erano i ragazzi delle medie di due seconde.

Il progetto con la Cri

Il progetto che vede impegnata la Cri prevede delle lezioni di primo soccorso nelle scuole, dove all’interno sono inserite anche le manovre salvavita.
Lo scopo di questo progetto è fornire una coltura nella popolazione, soprattutto nell’età giovanile per essere in grado di intervenire.

Quattro i presenti in divisa rossa: Pietro, Vanessa, Erika e Beatrice. A scuola era presente anche l’auto medica della Croce Rossa.

