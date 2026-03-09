Guerra e rincari: conseguenze per le prenotazioni in riviera? Parola agli addetti ai lavori

Alfonso Maini, Presidente ADAC Cesenatico

“La situazione è molto delicata. In questo momento non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda la riviera romagnola. La situazione attuale porterà le persone a non viaggiare in ragione, anche dei costi dei voli e del carburante. Noi non dovremmo risentirne più di tanto. E’ importante che riescano a tenere fermi l’ inflazione e non si verifichi quanto accaduto allo scoppiare della guerra in Ucraina dove la situazione diventò incontrollata.

Al momento non vi è un fermo delle richieste: è tutto molto positivo e direi che vi è interesse sulla destinazione Cesenatico. Iniziano arrivare prenotazioni e richieste, molte delle quali dall’estero. Il lavoro con Destinazione Romagna è molto positivo: è vero che i frutti non si vedono subito ma si inizia già ad intravedere qualcosa. Sono stato a Monaco con l’Assessore Frisoni, ad esempio, e non avevo mai visto 32 giornalisti accreditati alla conferenza di Monaco: a dimostrazione di un interesse per quella che era la tradizione tedesca. Abbiamo investito anche in scelte di promozione come associazione albergatori e le campagne sono già iniziate. Abbiamo la Pasqua, molta richiesta, eventi sportivi in programma e prenotazioni e conferme. Molto alberghi, inoltre, apriranno per la Pasqua anche solo con la possibilità del pernottamento e della colazione. La permanenza è in diminuzione, 3/4 giorni a Pasqua, ma questo significa anche un maggiore ricambio”.