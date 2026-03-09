I no vax tornano a Cesenatico e se la prendono con la Ztl

“Sei in prigione”

Non è di grande impatto a dire il vero. Si confonderebbe con tutti gli altri attaccati se non fosse per le dimensioni. Nessun vaccino, o suo effetto, nelle mire del movimento; si inserisce nell’elenco delle contese la ztl. Non l’autovelox, la ztl. “Se sei sorvegliato e non ti puoi muovere sei in prigione” questo il messaggio scritto a caratteri ben leggibili. Lo slogan fa il verso al celebre mantra che si sente negli autoparlanti delle metro inglesi. Anche se “mind the gap” qui diventa “mind the trap”.

Qualcuno pare non aver gradito il messaggio. Infatti l’adesivo si presenta “graffiato”.