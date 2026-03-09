Parità di genere: Festa della Donna con il Torneo Magico femminile Under 10

Sport e inclusione a Cesenatico
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, il centro sportivo Giorgio Ghezzi di Cesenatico ha ospitato il Torneo Magico femminile Under 10, un evento regionale di calcio giovanile che ha messo al centro sport, partecipazione e parità.
Tre squadre provenienti da Cesenatico, Bologna e Sassuolo si sono affrontate in un clima di festa e condivisione, dando vita a una giornata all’insegna dello sport e dei valori dello sviluppo femminile nel calcio giovanile.
Le protagoniste sul campo
Tra le protagoniste, la formazione di casa del Granata Calcio di Bagnarola di Cesenatico, che ha accolto le ospiti con spirito di fair play e entusiasmo. Il torneo non è stato solo una competizione sportiva, ma un’occasione per valorizzare la partecipazione delle bambine e delle ragazze al mondo del calcio, ancora oggi in crescita in tutta la Romagna.
Prima del fischio d’inizio, le giovani calciatrici sono scese in campo con laccetti colorati sugli scarpini, un gesto simbolico per richiamare i temi della parità di genere, dell’inclusione e delle pari opportunità nello sport e nella società.
Presenze istituzionali e messaggi di incoraggiamento
L’apertura del torneo ha visto la presenza del Presidente della Cooperativa Sociale Granata Andrea Cantoni e della direttrice del settore femminile Cristina La Notte, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali.
La vicesindaca di Cesenatico, Lorena Fantozzi, e la consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, Francesca Lucchi, hanno portato i loro saluti alle giovani atlete, sottolineando come lo sport sia uno strumento di crescita, educazione e cittadinanza attiva per le nuove generazioni.
Il ruolo del Granata Calcio nel territorio
Il Granata Calcio rappresenta oggi l’unica realtà femminile di Cesenatico e una delle poche presenti nell’area romagnola. Il suo impegno nella costruzione di un settore giovanile dedicato alle bambine e alle ragazze dimostra la volontà di investire sul futuro del calcio femminile e sull’inclusione nello sport di base.
Un messaggio di entusiasmo e futuro
Il Torneo Magico Under 10 ha confermato la crescita del calcio femminile anche a livello giovanile, invitando a proseguire su questa strada con progetti, investimenti e attenzione educativa.
Una giornata di festa e sport, nel segno dell’8 marzo, che ha visto le giovani protagoniste lanciare un messaggio di entusiasmo, rispetto e parità: valori che rappresentano il vero futuro del calcio e della comunità.