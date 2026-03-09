Parità di genere: Festa della Donna con il Torneo Magico femminile Under 10

Le protagoniste sul campo

Tra le protagoniste, la formazione di casa del Granata Calcio di Bagnarola di Cesenatico, che ha accolto le ospiti con spirito di fair play e entusiasmo. Il torneo non è stato solo una competizione sportiva, ma un’occasione per valorizzare la partecipazione delle bambine e delle ragazze al mondo del calcio, ancora oggi in crescita in tutta la Romagna.

Prima del fischio d’inizio, le giovani calciatrici sono scese in campo con laccetti colorati sugli scarpini, un gesto simbolico per richiamare i temi della parità di genere, dell’inclusione e delle pari opportunità nello sport e nella società.

Presenze istituzionali e messaggi di incoraggiamento

L’apertura del torneo ha visto la presenza del Presidente della Cooperativa Sociale Granata Andrea Cantoni e della direttrice del settore femminile Cristina La Notte, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali.

La vicesindaca di Cesenatico, Lorena Fantozzi, e la consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, Francesca Lucchi, hanno portato i loro saluti alle giovani atlete, sottolineando come lo sport sia uno strumento di crescita, educazione e cittadinanza attiva per le nuove generazioni.