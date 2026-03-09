Salvato cagnolino precipitato nel pozzo

Il salvataggio in via Sotto Rigossa: una caduta di sei metri

L’allarme è scattato in via Sotto Rigossa, dove un cane di piccola taglia, dal peso di circa 1,5 kg, è accidentalmente precipitato all’interno di un pozzo artesiano. La dinamica dell’incidente ha visto il piccolo animale scivolare lungo la cavità, rimanendo bloccato a una profondità stimata tra i 5 e i 6 metri.

Le dimensioni ridotte del pozzo e la profondità hanno reso necessario l’invio di personale specializzato per garantire il recupero in totale sicurezza, evitando ulteriori traumi al povero animale.

Per far fronte alla complessità dell’intervento, sul posto è intervenuta prontamente una squadra del Distaccamento di Cesena, supportata dal nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) proveniente dalla sede centrale di Forlì.

Gli specialisti del soccorso alpino e fluviale hanno messo in campo le tecniche di derivazione speleologica necessarie per operare in ambienti confinati e verticali. I soccorritori sono riusciti a raggiungere il fondo del pozzo, hanno salvato il cagnolino e lo hanno riportato in superficie consegnandolo ai proprietari non prima di aver praticato all’animale una moderata somministrazione di ossigeno.