Cesenatico, controlli straordinari dei carabinieri: cinque persone denunciate

Nel dettaglio, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica: sottoposti agli accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

Un giovane automobilista è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dopo essere risultato positivo ai cannabinoidi. In questo caso la patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

Un altro conducente è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. Fermato mentre guidava in evidente stato di alterazione psicofisica e risultato positivo al test rapido, ha rifiutato gli esami medici presso l’ospedale di Cesenatico. Anche in questo caso la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona idonea alla guida.

Infine un giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi, poiché durante un controllo è stato trovato in possesso di un manganello retrattile in metallo, immediatamente sottoposto a sequestro penale.