Cesenatico: grande successo per “La Notte dei Pupazzi” in Biblioteca

L’evento ha visto il coinvolgimento di oltre cinquanta bambini e famiglie. Grazie alla voce dei volontari del progetto “Nati per leggere”, i piccoli partecipanti si sono avvicinati al mondo della lettura in modo ludico e creativo, lasciando che i loro peluche diventassero i veri protagonisti della serata.

Cos’è “La notte dei pupazzi”? Storia e origini dell’iniziativa

L’idea, semplice quanto affascinante, nasce nel lontano 2007 in una biblioteca della Pennsylvania. Inizialmente conosciuta come Stuffed Animals Sleepover (il pigiama party degli animali di peluche), la pratica si è diffusa rapidamente in tutto il mondo.

In Giappone, dove ha riscosso un successo clamoroso, l’iniziativa è nota come nuigurumi-otomari-kai. Si tratta di un format che unisce la fantasia dei bambini all’amore per i libri, trasformando la biblioteca in un luogo vivo e misterioso.

Come funziona: una notte di avventure tra gli scaffali

Il cuore del progetto sono i pupazzi dei piccoli lettori. Il meccanismo è magico:

I bambini accompagnano i propri pupazzi in biblioteca .

I peluche restano a trascorrere la notte tra gli scaffali mentre i loro padroncini dormono a casa .

Durante la notte, i pupazzi “prendono vita”, esplorano la biblioteca e scelgono un libro speciale da consigliare al proprio bambino .

Il reportage fotografico e il ritiro del libro

L’avventura notturna non resta un segreto. Al momento del ritiro, i bambini ricevono un divertente reportage fotografico che documenta le peripezie dei loro amici di pezza tra i libri, pronti per essere portati a casa e letti insieme.