Capitale Italiana della Cultura 2028: mercoledì il verdetto

Un progetto di territorio: la forza dell’unione

Nata da una mozione del febbraio 2025, la candidatura ha trasformato quella che poteva sembrare una sfida complessa in un esempio di coesione territoriale. Il percorso ha coinvolto amministrazioni, esperti culturali e cittadini in un lavoro di squadra senza precedenti per la provincia.

“L’elemento più forte della candidatura, apprezzato anche dalla Commissione, è stata la scelta di presentarsi insieme,” ha dichiarato Lattuca. “Due città e un territorio uniti: un punto di forza che ci ha permesso di arrivare tra le dieci finaliste senza rimpianti.”

Le tappe principali della candidatura

Febbraio 2025: Mozione in Consiglio comunale e avvio dell’iter.

Protocollo d’Intesa: Accordo strategico tra i Comuni di Cesena e Forlì.

Il Dossier: Redazione del progetto culturale curata dall’Assessore Camillo Acerbi e dal settore cultura.

Audizione Ministeriale: Presentazione ufficiale del progetto a Roma.

Oltre il verdetto: il futuro culturale di Cesena

Indipendentemente dall’esito di mercoledì mattina, il Sindaco ha rassicurato la città: il progetto per il 2028 non si fermerà. La collaborazione tra Cesena e Forlì continuerà con iniziative congiunte già a partire da questa primavera.

Inoltre, il 2028 segnerà un anno di svolta per l’offerta culturale cesenate grazie al completamento di infrastrutture chiave:

Nuova Pinacoteca: Un polo centrale per l’arte cittadina.

Casa della Musica: Uno spazio dedicato alla formazione e all’ascolto.

Museo Archeologico: Riqualificazione e valorizzazione dei reperti locali.

Come seguire la proclamazione

Mercoledì 18 marzo, il Sindaco Enzo Lattuca sarà a Roma insieme al collega di Forlì, Gian Luca Zattini, per seguire in diretta il verdetto della Commissione ministeriale. La città attende con trepidazione, consapevole che il percorso intrapreso ha già generato un valore inestimabile per il tessuto sociale e culturale del territorio.