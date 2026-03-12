Dalla colonia Bonomelli le basi per piazza Pantani

Aria di cambiamento per la Bonomelli e… piazza Pantani

Sembra essere a un punto di svolta per due aree che insistono su viale Carducci. Si tratta della colonia Bonomelli e piazza Marconi, quella con la statua a Marco Pantani. Il ritornello si ripete da tempo: “Ma come, Cesenatico non ha una piazza dedicata al Pirata?”. Va detto che a Cesenatico c’è un museo, un velodromo, due biglie simboliche in piazza Costa e una statua a lui dedicate, ma quella della piazza è un cruccio che proprio non è stato superato. C’è un però.

Anche se di tempi certi ancora non ce ne sono, pare che il modello dell’ex Pino (con intervento privato anche a beneficio della collettività) possa trovare attuazione per “salvare capra e cavoli”.

Accordo operativo che coinvolge l’ex colonia Bonomelli

L’area compresa fra viale Carducci, viale Milano e via del Mille ha una superficie 4.180 metri quadri. Lì sorgono un villino liberty su via dei Mille, il fabbricato dell’ex colonia Bonomelli e il secondo villino aggregato alla colonia, con affaccio su viale Carducci. Si tratta di uno stabile più volte rimaneggiato e oggetto di aggiunte e trasformazioni nel corso degli anni, prima dalla fondazione Bonomelli, fino alla fine del 1989, e poi in seguito dalla Provincia di Forlì, quando venne adibito a sede del liceo scientifico “Enzo Ferrari”.