Dalla colonia Bonomelli le basi per piazza Pantani

Aria di cambiamento per la Bonomelli e… piazza Pantani
Sembra essere a un punto di svolta per due aree che insistono su viale Carducci. Si tratta della colonia Bonomelli e piazza Marconi, quella con la statua a Marco Pantani. Il ritornello si ripete da tempo: “Ma come, Cesenatico non ha una piazza dedicata al Pirata?”. Va detto che a Cesenatico c’è un museo, un velodromo, due biglie simboliche in piazza Costa e una statua a lui dedicate, ma quella della piazza è un cruccio che proprio non è stato superato. C’è un però.
Anche se di tempi certi ancora non ce ne sono, pare che il modello dell’ex Pino (con intervento privato anche a beneficio della collettività) possa trovare attuazione per “salvare capra e cavoli”.
Accordo operativo che coinvolge l’ex colonia Bonomelli
L’area compresa fra viale Carducci, viale Milano e via del Mille ha una superficie 4.180 metri quadri. Lì sorgono un villino liberty su via dei Mille, il fabbricato dell’ex colonia Bonomelli e il secondo villino aggregato alla colonia, con affaccio su viale Carducci. Si tratta di uno stabile più volte rimaneggiato e oggetto di aggiunte e trasformazioni nel corso degli anni, prima dalla fondazione Bonomelli, fino alla fine del 1989, e poi in seguito dalla Provincia di Forlì, quando venne adibito a sede del liceo scientifico “Enzo Ferrari”.
Dalla Bonomelli le basi per la futura piazza Pantani
Oggi tutti gli edifici sono inutilizzati e in condizione di avanzato degrado. Fa eccezione l’ampio piazzale esterno asfaltato per intero, utilizzato come parcheggio. Il modello è quello residenziale-abitativo, che prevede la demolizione dell’ex colonia, il recupero dei villini di valore storico, i quali possono ospitare fino a un massimo di 5 unità abitative (attraverso restauro conservativo). Si possono prevedere 2 appartamenti su quello con vista in viale Carducci, 3 su quello di viale Dei Mille.
La nuova costruzione, invece, sarà di 4 edifici residenziali: di tre piani (per un totale di 28 appartamenti), con un unico piano interrato con parcheggi. Realizzazioni di tipo condominiali, articolati su quattro nuovi corpi di fabbrica. Il beneficio pubblico derivante dall’accordo operativo porterà al pubblico 1,6 milioni di opere pubbliche suddivise tra il rifacimento del tratto di viale dei Mille compreso tra viale Trento e via Milano e la rigenerazione di piazza Marconi che in futuro diventerà piazza Marco Pantani e vedrà un progetto ispirato alla sua valorizzazione.