Hotel Pino, che la demolizione abbia inizio

Ciò che sarà al posto dell’Hotel Pino

Il progetto vanta inoltre un’anima conservativa: il prezioso villino liberty dell’area sarà restaurato e restituito al suo antico splendore. Parallelamente, la città beneficerà di nuovi marciapiedi e di un sistema fognario potenziato in via Leonardo da Vinci. L’intera operazione, del valore di 600.000 euro, è finanziata integralmente da privati, portando valore pubblico senza costi per la collettività.