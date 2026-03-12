 Skip to main content
Hotel Pino, che la demolizione abbia inizio

Alessandro Mazza12 Marzo 2026
Addio all’ex Hotel Pino: parte la rigenerazione urbana che tutela la storia

Sono iniziate le operazioni di demolizione dell’ex Hotel Pino, dando concretezza al piano di riqualificazione approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 30 gennaio. L’intervento non si limita a eliminare le strutture dismesse (hotel e casa del custode), ma introduce una svolta ecologica: il nuovo edificio residenziale vedrà una riduzione dei volumi del 77%, garantendo un impatto ambientale minimizzato.

Ciò che sarà al posto dell’Hotel Pino

Il progetto vanta inoltre un’anima conservativa: il prezioso villino liberty dell’area sarà restaurato e restituito al suo antico splendore. Parallelamente, la città beneficerà di nuovi marciapiedi e di un sistema fognario potenziato in via Leonardo da Vinci. L’intera operazione, del valore di 600.000 euro, è finanziata integralmente da privati, portando valore pubblico senza costi per la collettività.

