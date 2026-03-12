Dall’Hotel Pino all’ex Nuit, come cambia Cesenatico

Dall’Hotel Pino all’ex Nuit

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la demolizione dell’ex Hotel Pino, il primo passo di un accordo pubblico privato che darà nuova luce a uno scorcio centrale di Cesenatico. L’amministrazione comunale è al lavoro su vari fronti insieme ai privati con lo scopo di riqualificare ampie zone della città – in particolare l’ambito delle Colonie – e favorire le apprezzabili iniziative del territorio.

Gli accordi principali

Ex Hotel Pino: l’accordo prevede la demolizione dell’hotel dismesso e della relativa casa del custode con la costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale che porterà a una riduzione di volumi del – 77%. L’accordo prevede anche un intervento di restauro e risanamento conservativo del villino Liberty esistente. La parte privata si assumerà l’onore di riqualificazione dei marciapiedi e del sistema fognario lungo via Leonardo da Vinci. L’investimento totale da parte del privato a favore della città pubblica è quantificato in 600mila euro.

Ex Colonia Veronese: con la rimodulazione, Comune e privati hanno concordato un nuovo assetto delle opere pubbliche e una diversa dislocazione delle superfici private originariamente approvate pari a circa 7.600 mq con la sostanziale novità che l’intervento porterà al completamento dei Giardini al Mare da via Montegrappa fino al porto canale e con la realizzazione di una nuova area di parcheggio in via del Tennis oltre alla riqualificazione del parcheggio di 2.600 mq di fronte all’hotel Eritrea, per un investimento da oltre 2.2 milioni di euro che cambierà il volto di quel tratto di Levante. Il nuovo accordo porta in dote un aumento considerevole delle opere pubbliche a carico dei privati, l’invarianza delle superfici già previste con l’accordo originario e una diversa dislocazione delle opere pubbliche, con un progetto di giardini al mare più in linea con le nuove esigenze. Entro settembre 2026, Hotel Palace srl dovrà corrispondere al Comune di Cesenatico 1.8 milioni di euro.

Ex Nuit: con la rimodulazione approvata recentemente in consiglio comunale, i privati rinunciano alla costruzione di un condominio da 14 piani redistribuendo la volumetria prevista su un’area molto più vasta, acquisendo altre due colonie da demolire: gli edifici verranno distribuiti sulle superfici dell’ex colonia Gioiosa, l’ex colonia Cif come previsto in precedenza con l’aggiunta anche dell’ex colonia Adria e l’ex colonia Letizia che verranno demolite e non ricostruite, azzerano quindi i volumi di questi edifici in decadenza. Il nuovo accordo prevede che al Comune venga ceduta un’area di 1500mq che verrà attrezzata a spese del privato come un giardino pubblico provvisto di giochi e arredi per un valore totale di 416mila euro. Si tratta dell’area fronte mare che ad oggi è occupata dall’ex colonia Cif. Inoltre, si prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica dedicato ai parcheggi pertinenziali fuori terra, in aggiunta ai 4 parcheggi privati distribuiti nel comparto. Sono stati tolti dal progetto i parcheggi interrati in una zona ad altissima probabilità di allagamento.