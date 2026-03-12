Hotel Pino. Scatta la petizione: “Salviamo l’insegna”

“Salviamo l’insegna dell’ex Hotel Pino”
Una nostra lettrice ha scritto ciò che sicuramente in molti pensano. “Chissà se è possibile salvare l’insegna. È pur sempre un luogo che ha segnato la storia turistica e ristorativa di Cesenatico… magari un giorno potrebbe servire insieme ad altre cose, per allestire esposizioni, mostre, del tempo che fu…”. Vero, quello che oggi può sembrare un oggetto di poco conto, con il passare del tempo non può far altro che aumentare di valore quantomeno simbolico.
La petizione online
Abbiamo così attivato una petizione online per raccogliere firme per salvare l’insegna. Raggiungendo un buon numero di adesioni nel più breve tempo possibile si potrebbe recuperare ciò che resta dell’insegna per preservarla.
È possibile firmare a questo link in maniera veloce e gratuita.
Perché salvare l’insegna?
C’è un’epoca che non si cancella, fatta di estati infinite e di quell’ospitalità che ha reso grande la nostra terra. L’ex Hotel Pino non è stato solo un edificio: è stato un emblema di Cesenatico, un “porto” sicuro per migliaia di turisti un punto di riferimento per i cittadini. Oggi, la sua storica insegna – un vero pezzo di patrimonio culturale collettivo – rischia di finire tra le macerie, dimenticata per sempre.
Quell’insegna non è solo metallo e luce. Valutiamo insieme il suo recupero anche in un secondo momento, intanto andrebbe preservata dalla demolizione.