Hotel Pino. Scatta la petizione: “Salviamo l’insegna”

“Salviamo l’insegna dell’ex Hotel Pino”

Una nostra lettrice ha scritto ciò che sicuramente in molti pensano. “Chissà se è possibile salvare l’insegna. È pur sempre un luogo che ha segnato la storia turistica e ristorativa di Cesenatico… magari un giorno potrebbe servire insieme ad altre cose, per allestire esposizioni, mostre, del tempo che fu…”. Vero, quello che oggi può sembrare un oggetto di poco conto, con il passare del tempo non può far altro che aumentare di valore quantomeno simbolico.