Il programma delle 2 focarine a Cesenatico

Primo appuntamento a Bagnarola

Il primo appuntamento è fissato per la serata di mercoledì 18 marzo nella frazione di Bagnarola. La celebrazione si svolgerà nel piazzale pubblico situato tra il civico 712 di via Cesenatico e via Almerici, in un’area compresa tra la Rossi Clinic e la sede dell’Associazione Albero della Vita. L’organizzazione è curata dalla Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di Bagnarola. Dalle ore 20:30 ci sarà l’accensione della focarina presso il piazzale antistante la Rossi Clinic (lungo Via Cesenatico, fronte Casa al Gelso).

La focarina dei Lupi di Liberio

Il secondo momento celebrativo si terrà invece sabato 21 marzo presso Piazza del Monte. In questo caso, il soggetto richiedente è la società Glamping Cesenatico srl per conto dei Lupi di Liberio. Al di fuori di queste due specifiche manifestazioni autorizzate, resta inteso il divieto assoluto di accensione di fuochi in aree urbane, per tutelare la qualità dell’aria e prevenire rischi di incendio.

Il via alle danze qui è previsto dalle 18 con dj Mugo. Suoneranno “I Nazionali e i Motel Cesare. Protagonista della serata il Signor Rolando in qualità di fuochista.

Quest’ultima focarina è stata spostata, seppur di poche decine di metri, da piazza delle Conserve, il luogo tipico. Ciò è dovuto ai lavori di sistemazione del verde pubblico che interessano quell’area.