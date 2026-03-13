5 anni senza Raoul Casadei: il ricordo del figlio Mirko

Oggi, nel giorno dell’anniversario, è il figlio Mirko Casadei a dare voce al sentimento di una famiglia e di un intera comunità con un messaggio toccante affidato ai social.

Il post di Mirko Casadei: “Non mi piace ricordare i giorni tristi”

Mirko, che ha raccolto il testimone dell’Orchestra Casadei con dedizione e rispetto, ha condiviso su Facebook un pensiero intimo, fuggendo dalla retorica del dolore per rifugiarsi nel legame indissolubile con il padre.

“…. Non mi piace ricordare i giorni tristi … ma oggi non posso che pensare a quel 13 Marzo di 5 anni fa”, ha scritto Mirko.”

Poche parole che racchiudono la malinconia di un’assenza che pesa, ma che confermano come il ricordo di Raoul sia più vivo che mai, non solo come artista, ma come pilastro umano.

L’eredità culturale di Raoul Casadei: molto più della “Mazurka”

Raoul non è stato un vero e proprio ambasciatore del lifestyle romagnolo. Sotto la sua guida, l’Orchestra Casadei ha superato i confini delle balere per approdare ai grandi palchi nazionali e internazionali, portando ovunque il concetto di “musica solare”

A distanza di cinque anni, la filosofia di Raoul Casadei appare sempre più legata alla Romagna: in un mondo sempre più digitale e frammentato, il suo invito al ballo, alla convivialità e alla famiglia resta un modello di inclusione sociale.

Oggi la Romagna e l’Italia intera si stringono attorno alla famiglia Casadei, celebrando non la fine, ma la straordinaria eredità di un uomo che ha insegnato a generazioni di italiani a sorridere a ritmo di valzer.