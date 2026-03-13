Carabinieri, rintracciato e arrestato un 44enne

Il predetto, rintracciato in serata dai carabinieri in un domicilio di Cesena, deve scontare un residuo di cumulo pene, a seguito di diverse condanne patite per vari reati, tra i quali “furto aggravato”, “lesioni personali aggravate” e “maltrattamenti in famiglia”, commessi proprio a Cesena fino al gennaio del 2024.

L’uomo, che aveva già scontato due precedenti periodi di detenzione, al termine delle attività svolte dai carabinieri delegati è stato condotto presso il carcere di Forlì dove, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sconterà la pena residua di anni 1, mesi 9 e giorni 20 di reclusione.